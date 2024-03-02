Непомнящий: «Среди тренеров РПЛ я бы выделил Юрана и Осинькина»

Знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого бы он выделил среди наставников в чемпионате России.

«В первой половине чемпионата, когда меня спрашивали о том, кого бы выделил, говорил: мне кажется, что Осинькин и Юран выжимают максимум из того, что у них есть. В первой части нынешнего сезона Юран почти не теряет очков с аутсайдерами и с фаворитами цепляется», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».

После 18 туров чемпионата России «Пари НН» находится на девятом месте, набрав 24 очка. «Крылья Советов» идут шестыми с 29 очками в 19 играх.