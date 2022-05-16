Чернов назвал матч с «Зенитом» неудачным для «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Я думаю, что «Спартак» сегодня играл довольно хорошо. Конечно же, этот матч для нас неудачный. Как может быть иначе, когда команда пропускает в компенсированное время. Эпизод с пенальти не видел совсем, ничего не разобрал. Когда вернусь на поле? Очень надеюсь, что к финалу кубка успею восстановиться. В прошлом матче я дернул мышцу задней поверхности берда. Надеюсь, восстановление не займет много времени», — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».