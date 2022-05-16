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Сегодня, 09:15

Чернов назвал матч с «Зенитом» неудачным для «Спартака»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Я думаю, что «Спартак» сегодня играл довольно хорошо. Конечно же, этот матч для нас неудачный. Как может быть иначе, когда команда пропускает в компенсированное время. Эпизод с пенальти не видел совсем, ничего не разобрал. Когда вернусь на поле? Очень надеюсь, что к финалу кубка успею восстановиться. В прошлом матче я дернул мышцу задней поверхности берда. Надеюсь, восстановление не займет много времени», — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».

Никита Чернов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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 7
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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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