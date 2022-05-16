Дуглас Сантос останется в «Зените» на следующий сезон

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да», — сказал Сантос «СЭ».

28-летний защитник выступает за «Зенит» с лета 2019 года. За сине-бело-голубых он провел 107 игр, в которых трижды отличился.

С петербургским клубом Сантос стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.