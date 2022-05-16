Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

Бразильский нападающий «Зенита» Малком в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что останется в команде на следующий сезон.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да, конечно», — сказал Малком «СЭ».

25-летний форвард выступает в «Зените» с августа 2019 года. За сине-бело-голубых бразилец провел 70 матчей, в которых забил 15 голов.

С петербургским клубом Малком стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.