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Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что останется в команде на следующий сезон.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да, конечно», — сказал Малком «СЭ».

25-летний форвард выступает в «Зените» с августа 2019 года. За сине-бело-голубых бразилец провел 70 матчей, в которых забил 15 голов.

С петербургским клубом Малком стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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