Кутепов: «По сути, у меня нет шансов, чтобы показать себя»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в интервью Sport24 высказался об отсутствии игровой практики в основной команде.

28-летний Кутепов при Руи Витории провел на поле 232 минуты в РПЛ и поддерживает форму в составе «Спартака-2».

— Приезжаю раньше всех. Моя тренировка начинается примерно за 40 минут до начала основной — провожу это время в зале, — отметил Кутепов. — После занятия работаю еще примерно час, как и многие ребята. В основном это улучшение физической формы, но все зависит от графика — понятно, что за день до игры ты не будешь делать силовые упражнения. Итого три с половиной-четыре часа.

— У «Спартака» высокая оборона, для которой требуются высокие скоростные данные. У тебя такие есть?

— Не как у Айртона, конечно, не электричка. Но вполне достаточно для высокой линии. И потом, игра защитника — это не только скорость, это совокупность многих качеств.

— Позиция центрального в тройке — самая комфортная для тебя при игре в пять защитников?

— Наверное, да. Видишь все поле, страхуешь партнеров справа и слева, читаешь игру. Мне это нравится. Но на любой позиции в центре сыграл бы без проблем.

— Руй пробует на место центрального защитника Рассказова — чем, по-твоему, он его привлекает? Не скоростью?

— Я не знаю, это скорее к тренеру вопрос.

— Как думаешь, если бы перед «Локомотивом» Рассказов был в строю, все равно вместо Жиго выпустили бы тебя?

— Думаю, его.

— Когда видишь провалы Рассказова или Кофрие, что внутри? «Почему не я на вашем месте»?

— Я — профессионал, должен выполнять требования тренера. Руй знает, что делает, и несет ответственность за свои решения. Есть моменты, которые удивляют — об этом и говорю, раз разговор честный. По сути, у меня нет шансов, чтобы показать себя, кроме стечения обстоятельств.