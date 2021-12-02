Газизов ответил, как относится к критике Заремы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о супруге владельца «Спартака» Зареме Салиховой.

— Зарема не раз колко высказывалась о вас. Есть что ответить?

— Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг — хозяева «Спартака». И что они делают с клубом, это их лично дело. Меня это не касается.

— И все-таки: будете отвечать Зареме?

— Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

— Вы на связи с Заремой и Федуном?

— Нет, после определенных событий. После того как они перестали выполнять наши отношения, все закончилось.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где до этого работал с июля 2012 года по июль 2020 года.

«Обещали одно, а в итоге кинули». Газизов — о «Спартаке», Зареме и возможной гибели «Уфы»