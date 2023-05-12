Защитник «Спартака» Дуарте прибыл на заседание КДК РФС

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прибыл на заседание КДК РФС, которое состоится сегодня, 12 мая.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением защитника.

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку. На 73-й минуте арбитр Павел Кукуян удалил игрока за фол на Малкоме.

«Спартак» занимает 4-е место с 49 очками в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.