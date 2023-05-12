Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернется на поле

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересны форварда «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал корреспонденту «СЭ», когда нападающий вернется на поле.

«Лука хорошо себя чувствует. Он должен восстановиться и вернуться на поле в течение 10 дней», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне 28-летний черногорец сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 передачи.