Даниил Денисов: «Спартаковский дух» — это большой уровень ответственности и ажиотажа»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» объяснил, чем дух красно-белых отличается от других клубов.

«Что для меня означает выражение «спартаковский дух»? Большой уровень ответственности и ажиотажа. Ожидания — самое сложное, с чем борется футболист. Когда ожидания вокруг тебя самые высокие, то это, конечно, большой стресс. Этим отличается дух «Спартака» от других клубов», — сказал Денисов «СЭ».

После 7 туров красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.