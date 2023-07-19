Нигматуллин надеется, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за медали
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил цели железнодорожников на сезон-2023/24.
Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата России и за попадание в финал Кубка страны.
«Цели хорошие. Такие и должен ставить себе «Локомотив». С приходом нового главного тренера команда хорошо провела оставшуюся часть сезона. Это позволяет с оптимизмом смотреть на старт нового чемпионата. Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне будет только сильнее, вклинится в борьбу за медали и составит конкуренцию «Зениту» в том числе», — сказал Нигматуллин «СЭ».
В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.
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|И
|В
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|П
|+/-
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|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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