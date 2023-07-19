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Нигматуллин надеется, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за медали

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил цели железнодорожников на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата России и за попадание в финал Кубка страны.

«Цели хорошие. Такие и должен ставить себе «Локомотив». С приходом нового главного тренера команда хорошо провела оставшуюся часть сезона. Это позволяет с оптимизмом смотреть на старт нового чемпионата. Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне будет только сильнее, вклинится в борьбу за медали и составит конкуренцию «Зениту» в том числе», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.

Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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