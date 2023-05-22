Чернов объяснил встречу с игроками ЦСКА перед дерби: «Никакой подтекст тут искать не надо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы в матче 28-го тура РПЛ над ЦСКА (2:1) прокомментировал для «СЭ» встречу с игроками красно-синих.

«Мы иногда встречаемся, дружим более десяти лет. Никакой подтекст тут искать не надо. Ребята предложили увидеться. Я не ходил за день до игры, это было за 5-6 дней до матча. Ничего такого, просто посидели. На первой фотке они вообще всей командой собрались за два дня до этого, а меня как-то приплетают. Мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все все увидели. Это никак не повлияло на мою игру», — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 54 очка.