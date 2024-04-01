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Защитник «Спартака» Чернов: «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что красно-белые претендуют на золотые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на првом и втором месте. Но и у других есть шансы. Считаю ли я, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 набранное очко в 21 матче. Вторым идет «Краснодар» (40), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38). «Спартак» занимает 6-е место, отставая от петербургского клуба на 9 очков.

 

Источник: «РБ Спорт»
Никита Чернов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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