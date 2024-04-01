Песьяков: «Через пару лет «Зенит» может стать «народной командой», забрав титул у «Спартака»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что «Зенит» может стать «народной» командой.

«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать «народной» командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» находится на шестой строчке с 32 очками.