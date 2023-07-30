Защитник «Сочи» Дркушич рассказал, сколько денег он тратит в месяц

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что тратит менее 500 тысяч рублей в месяц.

«Трачу ли я больше 500 тысяч рублей в месяц? Нет. Я не тратил больше 500 000 рублей. Я отправляю деньги в Словению. У меня остается здесь 300-400 тысяч рублей. Не может быть, что я больше 500 тысяч рублей трачу», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).