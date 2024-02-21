Агент: «Виллиан Роша весной докажет, что он один из лучших защитников чемпионата России»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, пообещал, что его клиент хорошо себя покажет после возобновления сезона.

«Виллиан счастлив в клубе и знает, какую ответственность несет, представляя ЦСКА. У меня нет сомнений, что Виллиан Роша вновь проявит себя и докажет, что он один из лучших центральных защитников чемпионата России», — цитирует Кампеделли Metaratings.

29-летний бразилец выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он провел за армейцев 22 матча во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей.