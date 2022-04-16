Самошников рассказал о провокациях в адрес трибун в матче против «Спартака»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о провокациях в адрес трибун в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Я провоцировал? Меня оскорбляли. Я никого не провоцировал», — рассказал Самшников «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с «Ростовом».