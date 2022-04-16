Кечинов назвал ничью справедливым итогом матча «Спартак» — «Рубин»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против казанского «Рубина».

«Никого не могу отметить. Первый тайм был провальным для «Спартака», вообще ничего не было. «Рубин» был лучше в первом отрезке матча, и по праву, в принципе, забил мяч. Во втором тайме более-менее игра у «Спартака» наладилась, начали доминировать, но если брать в общем, то ничья — это самый справедливый итог матча. У «Спартака» нет стабильной игры, нет как никакого рисунка, нет никаких комбинаций, за счет которых команда хочет добиваться победы. Все как-то получается спонтанно», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.