Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Градус кипения матча был хорошим. Было интересно смотреть. Была борьба. Да, придираться можно ко всему, но бескомпромиссная борьба всегда привлекает. «Рубин» не заслуживал поражения, но и «Спартак» тоже. Ничья — подходящий исход для обеих команд. Придираться к судейству — не первое дело. Нет вопиющих ошибок. В первую очередь надо смотреть на то, где ты недоработал или твои подопечные. Да, тяжело, когда ты видишь, что судья ошибается. Но футбол и его содержание на первом месте. У обеих команд есть проблемы, которые видны невооруженным глазом», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого идет на 12-м месте (26 очков).

«Спартак» остался на 9-м месте в турнирной таблице (31 очко).