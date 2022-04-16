Самошников признался, что не считает себя лидером «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) в разговоре с журналистами признался, что не считает себя лидером команды.

— Вы чувствуете, что вы один из лидеров «Рубина»?

— У нас каждый футболист — лидер.

— Но вы игрок сборной.

— Это сразу же делает меня лидером?

— Но это статус.

— Возможно, но в коллективе я никак не показываю, что я игрок сборной. Я такой же футболист, как и другие в команде.

— Вы не считаете, что вы самая невезучая команда, учитывая, какие голы вам залетают?

— В этом году везения меньше. Трудно ответить.

— У вас в команде несколько спартаковцев. Они вам что-то говорят? Например, что для них особенный матч против «Спартака»?

— Нет, также, как и на любой другой матч настраиваются, сверхотношений нет.

— Не случайно, что со «Спартаком» сегодня «Рубин» набрал свои очки за долгое время? «Спартак» — команда, которая борется за выживание? Или лидеры?

— Они лидеры, хорошие футболисты. Это хорошая команда, просто всем не везет. Нельзя говорить, что это середняк. Они так же лидеры чемпионата.