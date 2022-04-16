Чернов: «Не знаю, за счет чего «Рубин» сегодня забрал очко»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Не знаю, за счет чего «Рубин» сегодня забрал очко. Думаю, они сегодня сыграли компактно. Я давал в перерыве интервью и слышал, как Бакаев говорил, что у них плане на матч была игра вторым номером, компактная, старались не давать нам делать передачи с флангов. Знали, что у нас два высоких нападающих. Но мы все равно взламывали, какие-то моменты создавали, последнего паса не хватило.

Мы работаем над реализацией на тренировках. Главное, что ребята создают моменты, значит голы придут. Давит ли это психологически? Наверное, это надо у нападающих спросить. Я сегодня оказался в нужной точке, хорошая подача была», – рассказал Чернов «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Ростовом».