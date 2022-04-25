Защитник «Ростова» Поярков назвал причины успеха в матче со «Спартаком»
Защитник «Ростова» Поярков прокомментировал победу в матче со «Спартаком»
Защитник «Ростова» Николай Поярков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Считаю, что мы заслуженно победили. На характере. Мы единая семья, поэтому и побеждаем. Нарушается ли спортивный принцип? Нет. Мы в Тулу тоже на поезде добирались. Ничего, выиграли. Это нормально», — сказал Поярков «СЭ».
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.
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|
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|52
|
3
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|26
|14
|5
|7
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|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
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|41
|
6
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|
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|38
|
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|9
|7
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|34
|
9
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|2
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|
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|8
|5
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|33-44
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|
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|Н. Новгород
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|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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