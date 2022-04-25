Защитник «Ростова» Поярков назвал причины успеха в матче со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Николай Поярков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Считаю, что мы заслуженно победили. На характере. Мы единая семья, поэтому и побеждаем. Нарушается ли спортивный принцип? Нет. Мы в Тулу тоже на поезде добирались. Ничего, выиграли. Это нормально», — сказал Поярков «СЭ».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.