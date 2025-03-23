Николич: «Дружба ЦСКА и «Партизана» продолжается»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выезд команды в Белград. Армейцы провели в Сербии товарищеский матч, победив «Партизан» со счетом 2:1.

«Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Вчера полный зал поприветствовал нас на баскетбольном матче, а сегодня и здесь на стадионе собралось около 20 тысяч человек! Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

У армейцев счет на 66-й минуте открыл Алеррандро. На 90+1-й минуте преимущество армейцев удвоил Рифат Жемалетдинов. В концовке хозяева сумели отыграть один мяч, отличился Александар Йованович.