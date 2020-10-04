Защитник «Ростова» Чистяков раскритиковал состояние газона на стадионе «Сочи»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» назвал плохим состояние газона на стадионе «Фишт».

— Газон потому что плохой... В плохом состоянии. Мы стараемся играть в более созидательный футбол, надеюсь, подкорректируем игру и будем выглядеть на поле лучше. Не хватает чего-то? Нет, наверное, командной игры, не знаю. Бегаем в разнобой. Думаю, тренер сейчас внесет свои коррективы, — сказал Чистяков в эфире телеканала «Матч Премьер».