Защитник Плиев покидает «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта

Защитник Заурбек Плиев покидает московское «Динамо» в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист является воспитанником динамовской академии, после окончания которой он играл за дубль бело-голубых.

В 2009 году 30-летний защитник покинул «Динамо», вернувшись в наш клуб спустя 10 лет. В основной команде провел 24 матча и помог ей завоевать бронзовые медали в прошлом сезоне РПЛ.