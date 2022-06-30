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Защитник Плиев покидает «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Заурбек Плиев покидает московское «Динамо» в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист является воспитанником динамовской академии, после окончания которой он играл за дубль бело-голубых.

В 2009 году 30-летний защитник покинул «Динамо», вернувшись в наш клуб спустя 10 лет. В основной команде провел 24 матча и помог ей завоевать бронзовые медали в прошлом сезоне РПЛ.

Источник: https://fcdm.ru/news/zaurbek-pliev-pokidaet-dynamo
Заурбек Плиев
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