BilD: «Герта» хочет арендовать Эджуке у ЦСКА без права выкупа
«Герта» намерена арендовать нападающего ЦСКА Чидера Эджуке, сообщает BilD.
По данным источника, 24-летний футболист будет взят в аренду на один год у московского клуба без права выкупа.
В сезоне-2021/22 Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Он перешел в команду в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Отметим, что недавно бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».
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|0
|0
|0
|0
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|Краснодар
|0
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
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|0
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15
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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