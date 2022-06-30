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BilD: «Герта» хочет арендовать Эджуке у ЦСКА без права выкупа

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Герта» намерена арендовать нападающего ЦСКА Чидера Эджуке, сообщает BilD.

По данным источника, 24-летний футболист будет взят в аренду на один год у московского клуба без права выкупа.

В сезоне-2021/22 Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Он перешел в команду в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что недавно бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».

Источник: https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/hertha-bsc-neuer-fluegelflitzer-fuer-trainer-sandro-schwarz-80566286.bild.html
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