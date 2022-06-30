BilD: «Герта» хочет арендовать Эджуке у ЦСКА без права выкупа

«Герта» намерена арендовать нападающего ЦСКА Чидера Эджуке, сообщает BilD.

По данным источника, 24-летний футболист будет взят в аренду на один год у московского клуба без права выкупа.

В сезоне-2021/22 Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Он перешел в команду в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что недавно бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту».