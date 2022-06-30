«Динамо» попрощалось с защитником Евгеньевым

«Динамо» попрощалось с защитником Романом Евгеньевым в социальных сетях. Ранее сообщалось, что воспитанник московского клуба покинул команду в связи с истечением срока действия договора.

«От академии до основной команды. Спасибо за игру, Евген», — говорится в Telegram-канале «Динамо».

В 19-летнем возрасте Евгеньев дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. 23-летний защитник три раза выводил «Динамо» на поле в качестве капитана.