«Динамо» попрощалось с защитником Евгеньевым
«Динамо» попрощалось с защитником Романом Евгеньевым в социальных сетях. Ранее сообщалось, что воспитанник московского клуба покинул команду в связи с истечением срока действия договора.
«От академии до основной команды. Спасибо за игру, Евген», — говорится в Telegram-канале «Динамо».
В 19-летнем возрасте Евгеньев дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. 23-летний защитник три раза выводил «Динамо» на поле в качестве капитана.
Источник: https://t.me/fcdynamo
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