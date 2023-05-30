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Селюк: «Когда-нибудь Карпин возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какие шансы у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возглавить клуб чемпионата Испании.

«Конечно, Карпин легко сможет найти работу в Испании. Он уже работал в «Мальорке», пусть и не совсем удачно, но это было начало его тренерского пути. Сейчас он как специалист очень прибавил, вырос профессионально. Карпина в Испании знают все, его хорошо помнят как великолепного футболиста. У него в «Ростове» несколько испанских помощников, уверен, кто-то из них за него может замолвить словечко на родине. В Испании очень трепетно относятся к результатам, поэтому будут смотреть на достижения специалиста. Когда-нибудь Карпин возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту». С такими клубами и трофеи пойдут. Но надо понимать, что в испанском чемпионате тебе не будут ставить по 17 пенальти за сезон», — цитирует Селюка Legalbet.

Будучи футболистом, Карпин выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого завоевал серебряные медали чемпионата Испании сезона-2002/03, а также за «Сельту» и «Валенсию». С 2014 по 2015 год российский специалист возглавлял испанскую «Мальорку».

Источник: https://legalbet.ru/news/15420161/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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