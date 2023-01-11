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Сегодня, 04:41

Защитник «Оренбурга» Павловец может покинуть клуб этой зимой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Александр Павловец может покинуть клуб этой зимой, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окружение 26-летнего белоруса сейчас изучает варианты с командами, в которых футболист может продолжить карьеру. Пока неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер, однако вероятность того, что игрок завершит сезон-2022/23 в другом клубе, высока.

Павловец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 2 гола в 12 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-aleksandr-pavlovets-mozhet-pokinut-orenburg/
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