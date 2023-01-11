Гендиректор «Зенита» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переезде российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?

— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.

В конце декабря РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.