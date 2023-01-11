Тарасова посоветовала футболистам не расстраиваться из-за решения CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС и футбольных клубов РПЛ.

«Болезненное решение. Значит, остальным видам спорта тоже нечего ловить в CAS. Футболисты пусть не расстраиваются, а попробуют за время отсутствия на международной арене развить детский и юношеский футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.