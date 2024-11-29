Защитник «Динамо» Джапо: «В Дагестане чувствую себя как дома»

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо поделился мнением о жизни в Дагестане.

— Насколько комфортно вам жить в Дагестане?

— Я еще в процессе адаптации, но могу сказать, что ощущаю себя как дома. Меня здорово приняли, — сказал футболист «РБ Спорт».

— Как проходит ваш обычный день?

— Просыпаюсь, завтракаю и еду на тренировку. Как-то так. У нас очень много теорий.

— А если взять день, когда нет тренировок?

— Практически все то же самое, но добавляю к этому прогулки по городу, очень люблю ходить пешком.

Словенец перешел в «Динамо» из «Домжале» в июле этого года за 300 тысяч евро.