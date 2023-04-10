Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал о цели команды на остаток сезона

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос «СЭ» о цели команды на оставшиеся матчи чемпионата России.

«Не загадываем о месте. Мы просто идем от матча к матчу. Место в первой восьмерке? Будет хорошо, но мы идем постепенно», — сказал Ненахов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.