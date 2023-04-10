Игнатьев заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Зенита» одержать победу в чемпионате страны в следующем сезоне.

«Может ли что-то помешать «Зениту» в следующем сезоне? Думаю, нет. У них очень квалифицированный подбор футболистов. При этом стоит отметить отлаженную комбинационную игру, когда индивидуальное мастерство подчинено определенным командным требованиям. Здесь надо отдать должное Семаку, который умело настроил футболистов на этот лад и взаимодействует. Он умело использует их высокий игровой уровень», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В 23-м туре петербургская команда встретится с «Ростовом». Матч пройдет 16 апреля.