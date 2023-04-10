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Сегодня, 13:32

Сборная России поздравила Чалова с днем рождения

Мария Гусева
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Сборная России поздравила нападающего ЦСКА Федора Чалова с днем рождения. Футболисту исполнилось 25 лет.

«Поздравляем Федора с днем рождения! Желаем нападающему побольше красивых голов, ярких эмоций и побед!» — говорится в сообщении.

Чалов дебютировал за основную сборную России в 2019 году. Всего нападающий провел за национальную команду 4 матча.

В сезоне-2022/23 Чалов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
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Спартак – Динамо
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