Сборная России поздравила Чалова с днем рождения

Сборная России поздравила нападающего ЦСКА Федора Чалова с днем рождения. Футболисту исполнилось 25 лет.

«Поздравляем Федора с днем рождения! Желаем нападающему побольше красивых голов, ярких эмоций и побед!» — говорится в сообщении.

Чалов дебютировал за основную сборную России в 2019 году. Всего нападающий провел за национальную команду 4 матча.

В сезоне-2022/23 Чалов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.