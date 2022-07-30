Защитник «Локомотива» Ненахов получил травму в матче против «Зенита». Его увезли с поля на электрокаре

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Во втором тайме он неудачно пошел в отбор и упал в центре поля. Футболист крайне неудачно приземлился на газон и, вероятно, получил травму колена.

Ненахов не смог сам покинуть поле, его увозили на электромобиле.

Футболист в этот момент закрывал лицо руками.