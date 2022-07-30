Защитник «Локомотива» Ненахов получил травму в матче против «Зенита». Его увезли с поля на электрокаре
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».
Во втором тайме он неудачно пошел в отбор и упал в центре поля. Футболист крайне неудачно приземлился на газон и, вероятно, получил травму колена.
Ненахов не смог сам покинуть поле, его увозили на электромобиле.
Футболист в этот момент закрывал лицо руками.
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|1
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|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
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|3
|
11
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|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
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|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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