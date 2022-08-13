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Тикнизян: «Если я сейчас поддамся панике и буду читать прессу, это может плохо закончится»

Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Вы заработали 1 очко или потеряли два?

—Трудно ответить. Думаю, потеряли два. Если посмотреть последние наши результаты, мы перетеряли много очков. Всей команде очень стыдно за результаты, понимаем, что не добираем очки. Мы чувствуем, что наши болельщики и руководство заслуживает большего. Если вы спросите, что происходит, у меня нет ответа на этот вопрос.

Мы стараемся от этого абстрагироваться, выходить на каждую игру и добыть первую победу. К сожалению, мы видим, что происходит. Это не получается сделать.

Если я сейчас поддамся панике и буду читать прессу, это может плохо закончится. В некоторых моментах это конститутивная критика, но в большинстве случаях это не так. В конце прошлого сезона начал работать с психологом. К сожалению, я многое принимаю близко к сердцу.

— Худяков отразил свой первый пенальти в карьере.

— Худяков выручил в моменте с пенальти, он большой молодец. Но сейчас не до поздравлений.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Спартак
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П1

18%

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ТБ 2.5

21%

1.70

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Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Наяир Тикнизян
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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