Тикнизян: «Если я сейчас поддамся панике и буду читать прессу, это может плохо закончится»

Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Вы заработали 1 очко или потеряли два?

—Трудно ответить. Думаю, потеряли два. Если посмотреть последние наши результаты, мы перетеряли много очков. Всей команде очень стыдно за результаты, понимаем, что не добираем очки. Мы чувствуем, что наши болельщики и руководство заслуживает большего. Если вы спросите, что происходит, у меня нет ответа на этот вопрос.

Мы стараемся от этого абстрагироваться, выходить на каждую игру и добыть первую победу. К сожалению, мы видим, что происходит. Это не получается сделать.

Если я сейчас поддамся панике и буду читать прессу, это может плохо закончится. В некоторых моментах это конститутивная критика, но в большинстве случаях это не так. В конце прошлого сезона начал работать с психологом. К сожалению, я многое принимаю близко к сердцу.

— Худяков отразил свой первый пенальти в карьере.

— Худяков выручил в моменте с пенальти, он большой молодец. Но сейчас не до поздравлений.