Тикнизян: «Почему бы и не играть в таких погодных условиях? Мы за это получаем огромные деньги»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«А почему бы и не играть в таких погодных условиях? Мы за это получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности искренне и с максимальной самоотдачей. Сегодня люди, которые сидели на трибуне, им было тоже не совсем хорошо в такую погоду. Поддержка от них ощущалась. Спасибо им огромное», — сказал Тикнизян.

Также защитник поделился мнением, стоит ли переходить на систему «весна-осень».

«Сложно сказать, я уже привык к той, которая у нас сейчас. Не мне на эти вопросы отвечать», — добавил Тикнизян.