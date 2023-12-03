Федун о матче «Ахмат» — «Спартак»: «Понравились только пледы Louis Vuitton. Остальное — грустно»

Бывший владелец «Спартак» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно. Это, пожалуй, без комментариев», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.