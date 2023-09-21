Морозов об Изидоре в «Зените»: «Не знаю всех деталей, поэтому не особо есть дело до этого»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал «СЭ» переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Это его выбор. Он со всей командой попрощался — и все. Не знаю всех деталей, поэтому как бы не особо есть дело до этого. Ничего плохого при встрече не скажу. Хороший парень. Но это не мое дело», — сказал Морозов «СЭ».

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.