Силкин: «Грядущий матч «Спартака» и «Динамо» — это типичное непредсказуемое дерби»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Грядущий матч — это типичное непредсказуемое дерби. Ожидать можно чего угодно, но, к сожалению, в последнее время удача находится на стороне «Спартака». Несмотря на то, кто на какой строчке турнирной таблицы находится (команды), каждая игра очень важна и принципиальна, причем скорее для болельщиков, чем для игроков. Мне кажется, сейчас не все футболисты понимают значимость предстоящих дерби», — цитирует RT Силкина.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.