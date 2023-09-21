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Сегодня, 15:59

Личка: «С «Зенитом» можно бороться, сейчас «Краснодар» это показывает»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ. Он считает, что у каждой команды есть шанс навязать борьбу сине-бело-голубым.

«Думаю, да, с «Зенитом» можно бороться, этот сезон это явно показывает. Да, у них хороший состав, есть качество. Чемпионат длинный, произойти может все, что угодно. Сейчас мы можем видеть, что «Краснодар» идет на первом месте, значит все возможно. Главное показывать стабильную игру. У каждой команды есть шанс биться с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 17 очков за 8 туров. 24 сентября петербургская команда на своем поле примет «Локомотив». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. 23 сентября бело-голубые на выезде встретятся со «Спартаком». Игра начнется в 19.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-s-zenitom-mozhno-borot-sya-sejchas-krasnodar-e-to-pokazy-vaet/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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