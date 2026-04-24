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Защитник «Локомотива» Ненахов — о драке с «Зенитом»: «Готов вписаться за любого из команды»

Дарик Агаларов
корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос «СЭ» о драке в конце матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) 22 апреля.

«В конце была драка? Одна команда с другой командой. Заступились за Пруцева. Была маленькая потасовка. Готов вписаться за любого из команды», — сказал Ненахов «СЭ».

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. После вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов Сухой назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за игру рукой со стороны Игоря Дивеева. Вратарь гостей Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко на 90+9-й минуте. После этого завязалась потасовка.

Желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время получили игроки «Локомотива» Комличенко и Данил Пруцев, а также Дивеев, Нино и Джон Джон из «Зенита».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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