Защитник «Локомотива» Ненахов — о драке с «Зенитом»: «Готов вписаться за любого из команды»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос «СЭ» о драке в конце матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) 22 апреля.

«В конце была драка? Одна команда с другой командой. Заступились за Пруцева. Была маленькая потасовка. Готов вписаться за любого из команды», — сказал Ненахов «СЭ».

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. После вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов Сухой назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за игру рукой со стороны Игоря Дивеева. Вратарь гостей Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко на 90+9-й минуте. После этого завязалась потасовка.

Желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время получили игроки «Локомотива» Комличенко и Данил Пруцев, а также Дивеев, Нино и Джон Джон из «Зенита».

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