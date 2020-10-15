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Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

18:25
Михаил Лысов. Фото ФК «Локомотив».
Михаил Лысов. Фото ФК «Локомотив».
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Защитник «Локомотива» Михаил Лысов выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами, — говорится в сообщении. — После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!»

22-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Локо». В прошлом сезоне он также принял участие в одном матче.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22927

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