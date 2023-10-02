Защитник «Крыльев Советов» Костанца назвал «Спартак» народной командой

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца считает «Спартак» народной командой.

«Пожив в России и изучив все клубы РПЛ, я понял, что больше всех болельщиков в стране у «Спартака». Они действительная народная команда. Но на последнем матче со «Спартаком» наших фанатов было лучше слышно, будто весь стадион болел за «Крылья», — заявил Костанца «РБ Спорт».