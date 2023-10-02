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Сегодня, 12:39

Булыкин оценил перспективы «Крыльев» выиграть медали РПЛ в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Крылья Советов», будут испытывать сложности с тем, чтобы удержать место в медальной тройке.

«Крылья» очень хорошо выглядят и очень хорошо играют. Мы видим, что результат есть — это самое главное. Потому что есть другие команды, которые тоже хорошо играют, но результата не дают, в этом плане самарцы — молодцы. Без дорогих покупок, отдали в прошлом сезоне лидеров команды и все равно показывают хороший футбол. Здесь надо сказать хорошие слова и тренеру, благодаря которому команда идет на втором месте. Конечно, плохо выступает и «Зенит», и «Спартак», только сейчас начал набирать «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА продолжают искать себя и не показывают пока хорошего футбола. Думаю, что таблица еще поменяется, такая таблица, думаю, даже не додержится до зимней паузы. После зимней паузы она точно будет другой», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) и занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21408583.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

Крылья Советов

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