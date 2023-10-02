Булыкин оценил перспективы «Крыльев» выиграть медали РПЛ в сезоне-2023/24

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Крылья Советов», будут испытывать сложности с тем, чтобы удержать место в медальной тройке.

«Крылья» очень хорошо выглядят и очень хорошо играют. Мы видим, что результат есть — это самое главное. Потому что есть другие команды, которые тоже хорошо играют, но результата не дают, в этом плане самарцы — молодцы. Без дорогих покупок, отдали в прошлом сезоне лидеров команды и все равно показывают хороший футбол. Здесь надо сказать хорошие слова и тренеру, благодаря которому команда идет на втором месте. Конечно, плохо выступает и «Зенит», и «Спартак», только сейчас начал набирать «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА продолжают искать себя и не показывают пока хорошего футбола. Думаю, что таблица еще поменяется, такая таблица, думаю, даже не додержится до зимней паузы. После зимней паузы она точно будет другой», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) и занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.