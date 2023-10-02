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Агент Баринова — о возможном переходе игрока в европейский клуб: «Двери не закрыты»

Агент Баринова высказал мнение о возможном переходе игрока в европейский клуб
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в комментарии для «СЭ» высказал мнение о возможном переходе игрока в европейский клуб.

— Переходы Арсена Захаряна и Далера Кузяева показывают, что двери для россиян открыты?

— Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года. Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 27-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Баринов провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 голом.

Арсен Захарян
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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