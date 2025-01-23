Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что жизнь в России превзошла его ожидания

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что Россия произвела на него приятное впечатление.

«Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи... Намного выше ожиданий. Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно.

В Нидерландах люди с самого начала очень открытые, дружелюбные. Возможно, даже чересчур. В России народ сперва закрытый, но спустя какое-то время люди становятся твоими друзьями, возможно, дружат даже лучше нидерландцев», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 29-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года.