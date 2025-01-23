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Сегодня, 13:10

Защитник «Крыльев Советов» Бейл заявил, что Угальде похож на Агуэро

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл, что верит в интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде со стороны «Манчестер Сити».

«Полагаю, он как раз пришел в голландскую лигу, когда я уехал в Россию. Что касается его первого сезона в РПЛ, нужно понимать, что здесь действительно очень хорошие защитники, и ему потребовалось время на адаптацию к такому футболу. А сейчас, вы и сами видите, он лучший бомбардир, забивает множество голов.

«Манчестер Сити»? А почему нет. Когда ты смотришь на то, как он играет, можешь увидеть в нем [Серхио] Агуэро, они похожи. Плюс Манфреду только 22 года, у него еще много пространства для развития и в будущем он вполне может перейти в реально большой клуб», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Угальде выступал за «Твенте» в чемпионате Нидерландов с 2021 по 2024 год. В текущем сезоне РПЛ он забил 15 голов в 18 матчах.

Бейл играет за «Крылья» с 2021 года, контракт 29-летнего футболиста рассчитан до ближайшего лета.

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гленн Бейл
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 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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