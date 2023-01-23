Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение прекратить выступления за сборную Эквадора.

— Года два назад я сказал, что больше не хочу выступать за национальную команду, — сказал Рамирес. — Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интерес, но объяснил, что не хочу больше приезжать в расположение сборной. Сейчас я много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее... Я ни о чем не жалею.

Рамирес выступал за сборную Эквадора с 2013 года, на его счету 1 гол в 21 матче за команду. В 2021 году он получил российское гражданство.