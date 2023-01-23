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Сегодня, 09:01

Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение прекратить выступления за сборную Эквадора.

— Года два назад я сказал, что больше не хочу выступать за национальную команду, — сказал Рамирес. — Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интерес, но объяснил, что не хочу больше приезжать в расположение сборной. Сейчас я много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее... Я ни о чем не жалею.

Рамирес выступал за сборную Эквадора с 2013 года, на его счету 1 гол в 21 матче за команду. В 2021 году он получил российское гражданство.

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
Сборная Эквадора по футболу
ФК Краснодар
2
0
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Защитник «Краснодара» Рамирес оценил уровень судейства в России
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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