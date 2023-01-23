Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:15

Защитник «Краснодара» Рамирес оценил уровень судейства в России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в российском футболе.

— На мой взгляд, уровень хороший. Ошибки — это нормально, их допускают все. Арбитры тоже учатся, работают. Делают все, что могут. Из уважения к судьям я не хочу много говорить на эту тему, — сказал Рамирес.

По мнению Рамиреса, «Краснодару» стоит не винить судей в потере очков, а просто забивать больше голов, чтобы нивелировать возможные ошибки арбитров.

— Не буду говорить, что проблема в судьях. Думаю, нам надо просто больше забивать и играть так, как мы умеем. Сейчас мы стремимся к этому на тренировках. Поэтому тему судейства затрагивать не могу и не буду. Оценивать арбитров — не мое дело, — добавил футболист.

В сентябре после поражения от ЦСКА (1:4) гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг допустил обращение клуба в правоохранительные органы по поводу работы на матче арбитра из Ростова-на-Дону Сергея Иванова.

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, на что готов в случае победы команды в чемпионате России
Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора
«Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Нигматуллин: «Кержаков в полном порядке, почему бы и не продлить с ним контракт»
Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора

Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, на что готов в случае победы команды в чемпионате России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости