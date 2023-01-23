Защитник «Краснодара» Рамирес оценил уровень судейства в России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в российском футболе.

— На мой взгляд, уровень хороший. Ошибки — это нормально, их допускают все. Арбитры тоже учатся, работают. Делают все, что могут. Из уважения к судьям я не хочу много говорить на эту тему, — сказал Рамирес.

По мнению Рамиреса, «Краснодару» стоит не винить судей в потере очков, а просто забивать больше голов, чтобы нивелировать возможные ошибки арбитров.

— Не буду говорить, что проблема в судьях. Думаю, нам надо просто больше забивать и играть так, как мы умеем. Сейчас мы стремимся к этому на тренировках. Поэтому тему судейства затрагивать не могу и не буду. Оценивать арбитров — не мое дело, — добавил футболист.

В сентябре после поражения от ЦСКА (1:4) гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг допустил обращение клуба в правоохранительные органы по поводу работы на матче арбитра из Ростова-на-Дону Сергея Иванова.